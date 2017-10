CATALUÑA. EL PP, A AZNAR: RAJOY ESTÁ “CUMPLIENDO CON SUS OBLIGACIONES” PERO NO ACTUARÁ “CON ESTRÉS”

Google Plus

- “Rajoy evitó el rescate y ahora también va a evitar la ruptura de España”, asegura. El coordinador general del Partido Popular Popular, Fernando Martínez-Maíllo, respondió este jueves a la FAES del expresidente del Gobierno José María Aznar que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, está “cumpliendo con sus obligaciones” y es “garante de la propia unidad” de España, aunque precisó que en este momento de la crisis catalana “no conviene actuar con estrés”.

En los pasillos del Congreso de los Diputados contestó de esta forma al análisis publicado hoy por la fundación de Aznar en el que avisa al Gobierno de Rajoy de que “debe emplear todos los instrumentos constitucionales que en virtud de las mayorías parlamentarias actuales no sólo están a su disposición, sino que tiene la inexcusable obligación de utilizar” para defender la unidad España.

Maíllo salió al paso de este análisis asegurando que el presidente del Gobierno “está cumpliendo con sus obligaciones institucionales” ante la crisis en Cataluña, como “lo lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo”, y recordó que la Justicia sigue actuando para depurar las responsabilidades de una consulta que fue “una pantomima y una farsa”.

Tras sugerir FAES que se deberían convocar elecciones si el Gobierno “no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad” para gestionar el desafío independentista, Maíllo dijo que el Gobierno tiene “no solo el ánimo, sino el compromiso” de seguir cumpliendo con sus “obligaciones ordinarias y normales”.

El presidente, insistió, es “plenamente consciente de la gravedad y de sus obligaciones”. Por tanto, consideró que en este momento lo que se necesita de manera “imprescindible” es “unidad” y “apoyo” y “confianza” al Gobierno de España “sin fisuras”. “Rajoy y el Gobierno de España son garantía de la propia unidad”, defendió.

Dicho esto, señaló que “no se deben ni pueden tomar decisiones en caliente” y apostó por actuar “desde la prudencia y la tranquilidad, pero también desde la firmeza”, ya que ambas son “compatibles”. “No conviene actuar con estrés bajo la preocupación del conjunto de los ciudadanos, que la compartimos”, apostilló.

Aseguró que el PP comparte las palabras de FAES en las que pide actuar con “inteligencia y eficacia” a la hora de tomar decisiones frente al pulso independentista. “Esa inteligencia y esa eficacia es la que está aplicando el Gobierno de España”, declaró el ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova.

En cuanto a la posibilidad de establecer una mediación entre el Gobierno y la Generalitat para dar salida a esta crisis, advirtió de que “no se puede mediar con quien no cumple la Constitución ni cumple las leyes” y abundó en que “lo primero que tiene que hacer aquel que pide la mediación es volver a la legalidad”. A partir de ahí, dijo, es posible “el diálogo dentro de la ley”.

“Rajoy evitó el rescate y ahora también va a evitar la ruptura de España”, prometió Maíllo, para a renglón seguido reseñar que si el lunes se declara unilateralmente la independencia “sería una auténtica irresponsabilidad” y “consumar un camino que no tendría vuelta atrás y tendría graves consecuencias”.

