CATALUÑA. FERRAZ SUBRAYA QUE “CULTURA DE PARTIDO ES APOYAR” AL SECRETARIO GENERAL

Un grupo de históricos del PSOE han escrito una carta al líder socialista, Pedro Sánchez, para criticar su apuesta por el diálogo con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Por su parte, fuentes de Ferraz apuntaron a Servimedia que “cultura de partido es apoyar al secretario general en estos momentos tan difíciles que atraviesa el país”.

De esta manera responden en Ferraz cuando se pregunta por la misiva que han enviado exdirigentes como los expresidentes de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Madrid, Joaquín Leguina, o el expresidente del Senado Javier Rojo.

"No entendemos la continua y nunca explicada apelación al diálogo por vuestra parte. ¿Diálogo, ahora, con quién? ¿Diálogo, ahora, para qué? ¿Con los responsables de poner a los españoles al borde del precipicio? ¿Para escuchar, otra vez, que quieren la fractura de España, con razón o sin razón, por unos medios o por otros? Nunca ha servido para nada el diálogo bajo chantaje, a menos que lo único que se quiera sea salvar el pellejo y, a la vez, perder la propia dignidad”, dicen en la misiva a la que ha tenido acceso Servimedia.

En la carta, los firmantes sostienen que “se ha puesto en marcha un golpe de Estado” en Cataluña, adoptan un tono duro contra Sánchez y afirman que les ha “llenado de zozobra que la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, juez de profesión -Margarita Robles-, haya proclamado la condena apriorística de la vicepresidenta del Gobierno. ¿Por qué y para qué? ¿A qué fines sirve y qué objetivos persigue esa condena?", se preguntan.

A este respecto, recuerdan que todos los parlamentarios han jurado o prometido lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Eso les lleva a preguntar al líder del PSOE: "¿Se guarda y se hace guardar la Constitución poniéndose de perfil, como han hecho los Mossos de Escuadra en Cataluña? ¿O habrá que dar un paso al frente? Pensadlo, pues, como decía Stefan Zweig, ‘la estrella del destino sólo se posa una vez en la mano de los pusilánimes’. El futuro de España está, también, en vuestras manos”.

Por ello, no entienden “que en estos momentos se haya planteado el anuncio de petición de reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, con la excusa de la presunta violencia policial”.

En la carta, de la que según fuentes consultadas en Ferraz no hay constancia en la sede federal, señalan que “todos los constitucionalistas deben estar unidos ante este infame ataque a la Democracia Española, con independencia de que estemos en desacuerdo en otras muchas cuestiones, ya sea con el Gobierno de España, ya sea con otros partidos constitucionalistas”.

La carta concluye con una referencia de estos socialistas a su edad: “Quizá no te parezca bien que te escribamos, precisamente nosotros, aquellos a los que en tu entorno califican como 'la gerontocracia'. Ten en cuenta, sin embargo, que los 'Consejos de Ancianos' han sido muy útiles en diversas civilizaciones. En Atenas, por ejemplo, ayudaron a impedir que un megalómano como Alcibíades se convirtiera en un déspota. Para eso estamos, y por eso te escribimos”.

