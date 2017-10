CATALUÑA. EL GRUPO CRÍTICO DEL PP INSTA AL GOBIERNO A LLEVAR EL 155 “HASTA SUS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS”

La red liberal conservadora Floridablanca, ideológicamente cercana al PP pero crítica con la dirección actual, instó este sábado al Gobierno a llevar “hasta sus últimas consecuencias” el artículo 155 de la Constitución española para restablecer en Cataluña el orden constitucional y “garantizar el interés general de España”.

Así se desprende del último editorial publicado por este ‘think tank’, que bajo el título ‘El Estado no puede dejarse engañar’ analiza la situación política tras el Pleno del Parlament del pasado martes en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se comprometió a asumir “el mandato” del pueblo para que Cataluña sea un Estado independiente aunque suspendió los efectos de la declaración para emprender un diálogo que haga viable la secesión.

Para Floridablanca, “la fórmula” escogida por Puigdemont “no puede llegar a engaño” y deja claro que proclamó la independencia el 10 de octubre. En consecuencia, valora que el Gobierno de Mariano Rajoy “tiene el deber de llevar hasta sus últimas consecuencias el artículo 155 de la Constitución y restablecer el Estado de Derecho, el orden constitucional y garantizar el interés general de España”.

Avisa de que los derechos de las catalanes estarían “desamparados” si no se garantiza el restablecimiento del orden constitucional “ausente” en Cataluña y se admite una respuesta “ambigua” o un “no” de Puigdemont al requerimiento que se le ha hecho, por la vía del 155, para que aclare si ha habido declaración de independencia.

“El Gobierno de la Generalidad ha liquidado la democracia, pisoteado los derechos fundamentales y libertades, y malversado fondos públicos de todos los españoles, quienes no perdonarían que no se aplicara la Constitución, como está señalando Ciudadanos”, analiza este grupo, para quien la aplicación del 155 debe hacerse “por razones objetivas de interés público” y “no como parte de ninguna negociación”.

Por ello, ve “difícil de entender” que el Gobierno haya pactado con el PSOE “su apoyo en la defensa de la Constitución a cambio de abrir su reforma dentro de seis meses”. Considera que “la Constitución no debe reformarse en un momento en el que lo que prima es el restablecimiento del Estado de derecho”, ya que “nuestros problemas no son a causa de la Constitución sino a costa de ella” y “de la deslealtad de quienes quieren acabar con nuestro régimen de derechos y libertades”.

Por último, alerta de que la reforma del PSOE parte de la idea de “España como un Estado plurinacional, nación de naciones o la fórmula que oportunamente se les ocurra para salir del paso”, algo que, a su juicio, “no parece que vaya enfocado a corregir los excesos que se han producido en los últimos años de deriva soberanista”. Así las cosas, reseña que “el Estado no puede dejarse engañar y el Gobierno no puede fallar”.

