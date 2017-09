CATALUÑA. EL GRUPO CRÍTICO DEL PP ACUSA AL GOBIERNO DE RAJOY DE “DEJACIÓN DE FUNCIONES” EN CATALUÑA

Google Plus

- Pide al Gobierno rectificar su estrategia política y hacer frente al secesionismo. La red liberal conservadora Floridablanca, ideológicamente cercana al PP pero crítica con la dirección actual, acusó este martes al Gobierno de Mariano Rajoy de estar incurriendo en “una clara dejación de funciones” en Cataluña, al optar por “evadirse” en vez de encarar el desafío independentista.

Así se desprende del último editorial publicado por este ‘think tank’, que bajo el título ‘Cataluña, ¿dónde está el Gobierno?’ habla del “delirio innegable” del secesionismo pero también de la “ausencia del Gobierno” ante el desafío independentista catalán.

“Se ha fiado todo a que el propio secesionismo se deslegitimara a sí mismo, a que errara en su sinrazón. Como en anteriores ocasiones, y ante peligros parecidos, el Gobierno ha optado por evadirse, tal vez confiado en que el miedo se traduzca en votos ante la falta de opciones políticas sensatas”, expone Floridablanca.

Dicho esto, remarca que la defensa del Estado no corresponde a los ciudadanos, ni a los partidos de la oposición, sino que es responsabilidad del Gobierno, que “haría bien en aclarar y explicar a los españoles dónde estamos y qué opciones baraja para garantizar que no se lleve a cabo otro ‘referéndum’ como el que se celebró en 2014”.

En opinión de esta red, la pregunta que más se hacen los españoles es si se ha hecho “algo” para “evitar el constante agravio y desamparo en el que se encuentran una mayoría de catalanes”. Pese a todo, Floridablanca confía en que el Gobierno muestra ahora “la determinación que no demostró en 2014” e impida el 1-O.

“El Estado de derecho dispone, ahora y antes, de instrumentos para afrontar el desacato. Pero más allá de hacer cumplir el orden constitucional, algo tan obvio como inhabitual hasta la fecha, el Gobierno debe rectificar su estrategia “política” y hacer frente al secesionismo en Cataluña”, remacha.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso