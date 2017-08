CATALUÑA. EL PSOE REBAJA LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO POR EL CONFLICTO CATALÁN

El PSOE ha optado estos días por rebajar sus críticas al Gobierno por su respuesta al “desafío” catalán ante la deriva que ha tomado el independentismo, con iniciativas como la llamada 'ley de transitoriedad', y después de la unidad que socialistas y populares han escenificado tras los atentados terroristas del 17 de agosto.

Fuentes socialistas reconocen a Servimedia el alineamiento con el Ejecutivo en esta cuestión por lo que supone un desafío al Estado, a la legalidad y a la Constitución, de ahí que hayan adoptado esa posición de minimizar las críticas al Ejecutivo. A esto se sumó la decisión del PSOE de mostrar "una posición conjunta de respuesta a este desafío" que verbalizaron ayer los independentistas con la llamada 'ley de transitoriedad'.

En estos días, se ha borrado de las declaraciones de los socialistas las críticas al “inmovilismo” del Ejecutivo con respecto al tema catalán y se limitan a remarcar que la “única” medida que adopta el Gobierno es “recurrir” ante el Tribunal Constitución, al tiempo que insisten en la necesidad de diálogo del que afean al Ejecutivo que no mantiene.

La nueva posición, derivada también de la unidad escenificada contra la barbarie terrorista, llega incluso hasta el punto de que varios dirigentes socialistas, como el primer secretario del PSC, o el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, han llegado a reconocer que el Gobierno lo está haciendo “bien” y aplauden la "proporcionalidad" y "eficacia" con la que se actúa.

LE HARÁN PROPUESTAS

Este respaldo se dejó entrever en la conversación telefónica que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mantuvo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este lunes después de conocerse la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República catalana. Implícitamente, también aparece en la crítica a Podemos por vincular la situación con una posible moción de censura de que el PSOE se desmarca, según indicaron algunas fuentes, y al subrayar que no da la aritmética parlamentaria necesaria.

Fuentes consultadas apuntan que el líder socialista trasladó a Rajoy que le hará llegar las propuestas que la Ejecutiva socialista apruebe el próximo 4 de septiembre para resolver esta situación. Éstas emanarán de la Declaración de Barcelona, en la que el PSOE y el PSC plasmaron su apuesta ante el reto independentista, pese a que dan por hecho que no las asumirá.

Pese a esta nueva sintonía, Moncloa y Ferraz no contemplan, según fuentes socialistas, escenificar esta unidad de acción ante los independentistas y se ceñirán a mantener una “comunicación lo más fluida posible” entre Rajoy y Sánchez para los temas de Estado: Cataluña y la lucha antiterrorista.

Por otra parte, en el PSOE asumen que no habrá sintonía con Podemos en esta cuestión partiendo de que ellos apuestas por la “soberanía compartida” mientras que para el PSOE es una línea roja que la soberanía es “única” y radica en el Estado.

