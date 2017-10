CATALUÑA. MÉNDEZ DE VIGO, SOBRE LA CRÍTICA DE FAES: "ES MOMENTO DE ESTAR UNIDOS DETRÁS DEL GOBIERNO"

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró hoy, al ser preguntado por el reproche de la fundación de José María Aznar al Ejecutivo de “inacción” frente al independentismo, que “este es el momento de estar unidos detrás del Gobierno".

Tras la presentación de una campaña contra la piratería en Internet, Méndez de Vigo rehusó atribuir ese reproche de FAES al propio Aznar, y afirmó que lo que él ha leído es "el artículo de una fundación, no de una persona”.

“Yo creo que este es momento de estar unidos detrás del Gobierno, en defensa de la legalidad y de los intereses de todos los españoles y de todos los catalanes”, señaló. “El Gobierno es el que tiene la capacidad de apreciar mejor los tiempos y las necesidades, y esa llamada a la unidad es lo que esperan de nosotros todos los españoles”.

El titular de Educación, Cultura y Deporte reiteró la tesis del Gabinete de Rajoy de que “una declaración unilateral de independencia, que parece que es el plan de los secesionistas, no tiene sentido alguno" y "nos gustaría que no se produjera; pero si se produce, el Gobierno tomará las medidas que le dan la Constitución y las leyes para el amparo de los derechos y libertades de todos los catalanes y de todos los españoles”.

“Este Gobierno defiende los derechos y libertades de todos, no solo de una minoría secesionista. Y por tanto actuará en consecuencia”, remarcó.

A Méndez de Vigo le preguntaron los periodistas deportivos si se imagina una liga de fútbol sin el concurso del FC Barcelona. “Yo, lo que no me imagino es una Cataluña sin España ni una España sin Cataluña, y como no se va a producir eso, el resto de las hipótesis no tienen virtualidad”, dijo.

