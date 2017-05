CATALUÑA. RIVERA CRITICA A IGLESIAS Y CARMENA POR “HACERLE EL JUEGO” A PUIGDEMONT

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, criticó este lunes a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por “hacerle el juego” al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al permitirle una conferencia en el Ayuntamiento y anunciar su asistencia, respectivamente.

Rivera hizo estas declaraciones en la pradera de San Isidro el día de la fiesta del patrón de Madrid, después de que Carmena respaldara con convicción que Madrid Destino haya alquilado una sala del Palacio de Cibeles a Puigdemont para celebrar una conferencia en próximo lunes 22 en el que volverá a proponer al Gobierno español un referéndum acordado.

El presidente de Ciudadanos dijo que no le sorprende que, dado que Podemos es “la muleta de los separatistas” en Cataluña, Ahora Madrid, que “son sus socios”, apoyen la conferencia de Puigdemont en la capital. Rivera diagnosticó que “la mayoría de los madrileños no está de acuerdo con Carmena”, y aseguró que no le “parece bien” que tanto la alcaldesa como Iglesias se empeñen en “hacerle el juego a los separatistas”.

Rivera, que recordó que Puigdemont ya tuvo una ocasión de hablar en Madrid con la Conferencia de Presidentes a la que rehusó acudir, sugirió a los españoles que “tomen nota” de que, si Podemos “es el socio de Puigdemont en la independencia”, Ciudadanos no lo es y defenderá que Cataluña es parte de España.

A Rivera se le preguntó también por las primarias del PSOE, y él aprovechó para remarcar su tesis de que el problema de ese partido, “más allá de quién tiene más avales y de las puñaladas internas”, es que “el socialismo europeo está en crisis”, como ha quedado atestiguado en Francia, Holanda o Grecia, y por tanto ha de tener un debate interno y decidir si quiere ser “un partido de Estado o va a seguir afincado en la vieja izquierda que está muriendo”.



