CATALUÑA. PODEMOS CRITICA QUE EL GOBIERNO HAGA UN DECRETO "A LA CARTA" PARA LA SALIDA DE GRANDES EMPRESAS

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, criticó hoy que el Gobierno haya aprobado este viernes un decreto "a la carta" para que las grandes empresas abandonen Cataluña si se sienten amenazadas por el proceso independentista.

Así respondió cuando se le preguntó por esta medida antes de participar en el Consejo Ciudadano de Podemos, que tiene lugar esta tarde en Madrid.

Este dirigente de la formación morada atribuyó el decreto para facilitar la salida de empresas de Cataluña a la “relación especial entre Gobierno y oligarquías”, al tiempo que llamó “a la tranquilidad y a no alentar el alarmismo”.

Echenique le dijo que le “gustaría” que el Ejecutivo aprobara también estos decretos excepcionales para los “ciudadanos normales”, que tienen reivindicaciones para mejorar la sanidad, la educación o evitar los desahucios.

No obstante, destacó que los cambios de domicilio social de algunas empresas y entidades financieras no supone el movimiento “ni de una máquina de café”.

