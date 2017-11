CATALUÑA. EL PSOE CRITICA QUE COLAU DEJE “LA SENDA DE LA CONCORDIA” PARA “ABRAZARSE AL INDEPENDENTISMO”

La secretaria de Política Municipal del PSOE, Susana Sumelzo, criticó este lunes que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, haya optado por dejar “la senda de la concordia” y salir de su "indefinición" para "abrazarse al independentismo".



Así lo manifestó Sumelzo en una entrevista en TVE recogida por Servimedia cuando se le preguntó por la decisión de Colau de romper el pacto que tenía con el PSC en al Ayuntamiento de Barcelona.

No obstante, la dirigente socialista no cerró la puerta a futuros encuentros, al destacar que el Partido Socialista “siempre ha apostado por los acuerdos, la convivencia”, y “ahora” va a seguir haciéndolo para ese 45% que votó en contra de romper el acuerdo en la consulta que se hizo a las bases del partido Barcelona en Comú (BComú), en la que venció la opción a favor de no seguir con el acuerdo por 323 votos.

Sumelzo criticó que el pacto, que sólo se circunscribía a cuestiones municipales, se ha roto por decisiones de ámbito nacional, en concreto por el respaldo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sobre esta cuestión, la miembro de la Ejecutiva que encabeza Pedro Sánchez destacó que “hasta el final” los socialistas pidieron que se convocasen elecciones por parte de Carles Puigdemont para evitar la aplicación del 155, por lo que “en el PSOE podemos estar muy tranquilos, porque nunca defendimos este artículo”.

Por otra parte, Sumelzo consideró que las críticas que está recibiendo el PSC son porque es el “único partido de izquierdas” que ha entendido la situación y trabaja para que el 21-D “el ‘procés’ sea un mal recuerdo y el futuro de los catalanes sea la concordia”, hasta el punto de que consideró que el ‘bloque constitucionalista’ superará en escaños a los afines a la independencia.

“El problema de Cataluña no son los españoles”, sino los “malos gobernantes” que han hecho a los catalanes discutir y enfrentarse, añadió.

Destacó que “el PSOE ha de estar siempre con la ley”, mientras que hay “gente que defiende a presos políticos en otros países” y luego “se llevan las manos a la cabeza porque en España hay políticos presos” por saltarse la ley.

