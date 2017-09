CATALUÑA. COSPEDAL LAMENTA QUE EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE PAGE DEFIENDA EL REFERÉNDUM

La ministra de Defensa y presidenta del PP de Castilla-La Mancha lamentó este sábado que el vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, defienda el referéndum “ilegal” de Cataluña.

En declaraciones en su visita a la Feria de Albacete, Cospedal reiteró que dicho referéndum “no se puede producir y no se va a producir”, pero dijo que lamenta “mucho que el vicepresidente defienda un referéndum ilegal”.

“Me gustaría que el que tiene la obligación de cuidar de todos hiciera lo posible para que es no sea así”, añadió, en clara referencia al presidente de la Junta, el socialista Emiliano García-Page, en cuyo gobierno ha entrado Podemos y con ello Molina en la Vicepresidencia Segunda.

En todo caso, Cospedal quiso “tranquilizar” a los castellanomanchegos garantizándoles que el Gobierno central “está trabajando para que eso no se produzca” y para “defender la integridad de nuestro país y la unidad de España”.

García Molina, en línea con lo que defiende Podemos, dijo ayer que, en el conflicto nacionalista de Cataluña, las soluciones tienen que ser “políticas” y culpó tanto al Gobierno central como a la Generalitat de la “mala dinámica" de “confrontación” y la“escalada de tensión” que se está produciendo. “Tanto la uniteralidad de unos como la judicialización por parte de otros nos lleva a una vía muerta que va a pagar la ciudadanía”, advirtió, apostando, también como su partido en general, por un referéndum pero “con garantías y base legal”, para así “articular las dos cuestiones pero sin generar rupturas, que no aporta nada positivo”.



