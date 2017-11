CATALUÑA. COSPEDAL RECALCA QUE LA JUSTICIA “TIENE LA OBLIGACIÓN DE HACER QUE LA LEY SEA IGUAL PARA TODOS”

- Carga contra quienes “tratan de enmarañar” con que no hay separación de poderes. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, remarcó este viernes que España “es un país realmente democrático” donde “los poderes del Estado son independientes”. “El Poder Judicial tiene la obligación de hacer que la ley sea igual para todos”, dijo en alusión indirecta a los encarcelamientos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros catalanes.

Al inaugurar el X Congreso de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, la también ministra de Defensa quiso dejar “bien claro” que en España hay separación de poderes y que el Judicial “ha de cumplir con lo que le corresponde en el ámbito de la independencia judicial que consagra la Constitución y las leyes”.

Dicho esto, cargó contra quienes tratan de “enmarañar lo que es nuestro país” poniendo “tachas” a la democracia. “Nuestro país es realmente democrático, los poderes del Estado son independientes y no hay ningún poder que deba controlar al otro que no sea el Poder Judicial”, expuso.

Aunque no nombró directamente a Carles Puigdemont, la ‘número 2’ de Mariano Rajoy en Génova lamentó que siga diciendo que está al frente de un “Gobierno legítimo”. “Ya no lo es”, le advirtió, al tiempo que señaló que no se puede pretender “que sea normal” que un Gobierno se dedique “sistemáticamente” a incumplir la ley que se aplica a todos los ciudadanos.

Dicho esto, incidió en que en España “todo el mundo puede defender sus días” porque hay libertad de pensamiento, de prensa, de expresión y de educación, entre otros. “Eso es España, un país que reconoce a sus ciudadanos un número de derechos y libertades como pocos países en el mundo y que se erige, como todo sistema democrático, en la división de poderes”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso