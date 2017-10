CATALUÑA. COSPEDAL EXIGE A PUIGDEMONT QUE “VUELVA A LA LEGALIDAD” Y QUE “NO SE PONGA AL MARGEN DE LA DEMOCRACIA”

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, exigió este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que “vuelva a la legalidad” y que “no se ponga al margen de la democracia y la ley”, al tiempo que recordó que “todavía quedan unas horas” antes de que expire el segundo plazo dado por el Gobierno para que confirme si ha declarado o no la independencia de Cataluña.

Así se pronunció la titular de Defensa durante su visita a la Comandancia Naval de Bilbao, donde presidió el Consejo Superior de la Armada. En este marco, rindió tributo al teniente Fernando Pérez Serrano y al capitán Borja Aybar, fallecidos en accidentes de avión en los últimos días.

“Los miembros de las Fuerzas Armadas son personas que dedican su vida al servicio público, al servicio de su país y que están dispuestos a darlo todo en cumplimiento de su misión”, dijo.

Cospedal subrayó que “los que se han colocado al margen de la legalidad, los que han provocado la fractura social en Cataluña, los que han provocado y están provocando el desastre económico en Cataluña tienen que darse cuenta de que un gobernante debe actuar por el interés general y no por su propio interés”.

“Todavía hay tiempo de volver a la legalidad”, exclamó.

La ministra destacó la importancia de las Fuerzas Armadas “en la defensa de nuestra soberanía nacional” y puso de manifiesto que éstas desempeñan “un trabajo constante, silencioso, permanente, con una gran vocación de servicio”.

Esto le permitió observar que “lamentablemente, algunos han olvidado que cuando uno vive en una democracia el primero que tiene la obligación de cumplir la ley es el gobernante”.

Por ello, exigió a los dirigentes de la Generalitat de Cataluña que “se den cuenta de que viven en un país democrático y, por lo tanto, tienen la obligación de cumplir la ley, como todos los ciudadanos”. “Pido que vuelvan a la legalidad y que no se pongan al margen de la ley”, sentenció.

A su vez, dejó claro que “todavía quedan unas horas” antes de que expire el segundo plazo dado por el Gobierno antes de que expire el segundo plazo dado por el Gobierno para que confirme si ha declarado o no la independencia de Cataluña.

Por último, manifestó que las Fuerzas Armadas están comprometidas con su papel como “garantes de nuestro orden constitucional”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso