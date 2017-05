CATALUÑA. COSPEDAL GARANTIZA QUE EL GOBIERNO HARÁ “TODO LO QUE TENGA QUE HACER” PARA IMPEDIR UN “ASALTO” A LA LEY

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, garantizó este jueves que el Gobierno hará “todo lo que tenga que hacer” y se valdrá de “todos los instrumentos a su alcance” para impedir un eventual referéndum de autodeterminación en Cataluña que constituiría un “asalto” al modelo constitucional y a la ley.

Cospedal hizo estas consideraciones en una entrevista en Cope, recogida por Servimedia, cuando se le preguntó hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de Mariano Rajoy para impedir el referéndum que anuncia el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

“Va a hacer todo lo que tenga que hacer, lo que no se puede es ir diciendo previamente lo que se va a hacer”, expuso Cospedal, razonando que frente a la “amenaza” y al “chantaje” hay que actuar “con cautela, con mucha inteligencia y con mucha determinación”.

En cualquier caso, quiso dejar claro que el Ejecutivo central no dudará y hará “todo lo que tenga que hacer” para que el referéndum no se lleve a cabo. Para ello, explicó que se utilizarán “todos los instrumentos” que sirvan para impedir esta votación, que, a su juicio, constituye un “puro asalto a nuestro modelo constitucional y a las leyes que nos rigen a todos”.

Abundó en que el Gobierno actuará siempre teniendo en cuenta cuál es la actuación y la actitud de quienes dirigen hoy la Generalitat, a quienes comunicó que el Gobierno no aceptará “jamás” sus chantajes, refiriéndose tácitamente a la denominada ‘ley de ruptura’.

“Estamos dispuestos a impedir que se pueda llegar a poner esa urna de papel, de cartón, de cristal o como se quiera”, aseguró, antes de destacar que quienes colaboren en la organización de este posible referéndum van a tener que afrontar las “consecuencias” y responsabilidades penales derivadas de sus actos.

En definitiva, se comprometió a que no se va repetir una situación similar a la de la consulta participativa del 9-N, donde no se paró la votación. “No se va a volver a producir y haremos lo que tengamos que hacer”, zanjó la titular del Ministerio de Defensa.

