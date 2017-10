CATALUÑA. COSPEDAL: “QUIEN HUYE, SE BURLA O ESCONDE DE LA LEY, AL FINAL DEL CAMINO LO ÚNICO QUE PUEDE ENCONTRAR ES LA LEY”

Google Plus

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, advirtió este miércoles al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, -sin mencionarlo- de que “quien huye, se burla o esconde de la ley tiene que saber que al final del camino, a pesar de muchas amenazas, lo único que puede encontrar sólo puede ser la ley”.

Así se pronunció la titular de Defensa durante la presentación del libro de las XVII jornadas celebradas por la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y Seguridad en el auditorio del Museo Casa de la Moneda en Madrid, el mismo día en que Puigdemont declinó comparecer ante el Senado para explicar su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En este acto estuvieron presentes el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde; el jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), almirante general Teodoro López Calderón; y numerosos miembros de la industria de defensa.

El desafío independentista estuvo presente en el discurso de la ministra, quien hizo una encendida defensa del orden constitucional, hasta el punto de afirmar que la Constitución representa la voluntad del pueblo español manifestada “libremente” hace 40 años.

También dejó caer que la Transición supuso el “mayor logro” de quienes en aquella época supieron tejer un “diálogo político y social” sin precedentes entre personas que defendían postulados ideológicos diferentes.

Esto le permitió sentenciar que la Constitución de 1978 es el “mayor éxito de diálogo compartido” que ha tenido lugar en España en su historia moderna.

Por su parte, recordó que la “función última” de las Fuerzas Armadas consiste en “la defensa de nuestro modelo de convivencia, sea cuál sea la amenaza” y la salvaguarda del orden constitucional.

Subrayó que toda la sociedad “se debe a su nación” y dejó claro que el cumplimiento de la ley, la igualdad de los españoles y la “soberanía compartida” son los cimientos sobre los que se asienta la España del siglo XXI.

Reiteró que la Carta Magna garantiza la “libertad”, la “justicia”, la “igualdad” y el “pluralismo político” y aclaró que la igualdad requiere del “imperio de la ley” para ser efectiva.

A su vez, afirmó que “quién aplica” la ley no tiene dudas acerca de su aplicación, al tiempo que sugirió que quién decide saltársela no debe dudar de las consecuencias de su conducta.

Cospedal elevó el tono para aseverar que “no es momento de dudas ni de equidistancias” ante el desafío independentista. A su juicio, ha llegado el momento de “defender lo construido entre todos”: 40 años en los que España se ha convertido en una de las democracias “más importantes” del mundo y en el país donde “más ha crecido” la renta per cápita y el reconocimiento de los derechos y libertades.

La ministra insistió en que la Carta Magna es un “ejemplo de convivencia” entre españoles por cómo se pergeñó y por cómo se consensuó. Como desiderátum, manifestó que “ojalá” los principios que inspiraron el texto constitucional estuvieran presentes en el tablero político de la España actual.

Reflexionó acerca de que se vive un “momento histórico” en el que la ley es el “escudo de la democracia”, lo que le permitió afirmar –en una referencia velada a Puigdemont- que “quien huye, se burla o esconde de la ley tiene que saber que al final del camino, a pesar de muchas amenazas, lo único que puede encontrar sólo puede ser la ley”.

La ministra concluyó su intervención reiterando el compromiso del Gobierno con las Fuerzas Armadas y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso