CATALUÑA. COSPEDAL: “TODO LO QUE SE SITÚA FUERA DE LA DEMOCRACIA ES UNA AMENAZA A NUESTRA NACIÓN”

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, afirmó este jueves que “todo lo que se sitúa fuera de la democracia es una amenaza a nuestra nación” y advirtió de que la ley “evita la tiranía de unos pocos sobre otros”.

Así se expresó la titular de Defensa durante la clausura del ‘Seminario Fuerzas Armadas y Sociedad Civil: La participación de la mujer en la vida profesional’, que tuvo lugar en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) en Madrid.

En este acto también estuvieron presente el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Fernando Alejandre; el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; y el director del Ceseden, teniente general del Ejército del Aire Rafael Sánchez Ortega.

La ministra pronunció un discurso trufado de alusiones veladas a Cataluña, en el que subrayó que el Gobierno tiene la obligación de asegurar que todos los españoles sean iguales en derechos y libertades y dejó claro que sólo a través de la “defensa inquebrantable y comedida del Estado de derecho podremos seguir llamándonos un país democrático y podremos mirarnos con la cabeza muy alta”.

Cospedal sentenció que “con la ley se está o no se está; se cumple o no se cumple”, lo que le permitió exclamar que “todo lo que se sitúa fuera de la democracia es una amenaza a nuestra nación”.

"TIRANÍA DE UNOS POCOS"

A su vez, afirmó que la Constitución y el ordenamiento jurídico son la “enseña” de España y defendió que la ley “equipara” a los ciudadanos y “evita la tiranía de unos pocos sobre otros”.

Por otro lado, Cospedal comentó que las mujeres no sólo aspiran a la igualdad de oportunidades, sino también a gozar de visibilidad en el ámbito laboral, lo cual debe ser un reto para todos los actores públicos y privados.

Recordó que el 22 de febrero se cumplirán treinta años desde que se aprobó la norma que posibilitó a las mujeres alcanzar todos los empleos en las Fuerzas Armadas en condiciones de igualdad con los hombres.

Por último, situó la igualdad de género como una “prioridad esencial” del Ministerio de Defensa, ya que es “un desperdicio no utilizar el 50% de la inteligencia social”.

Por su parte, Sánchez Galán manifestó que es una “obligación” comprometerse con la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y destacó que las Fuerzas Armadas con un “ejemplo” en esta cuestión.

