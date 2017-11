CATALUÑA. COSPEDAL CERTIFICA LAS INTERFERENCIAS RUSAS, PERO NO CONFIRMA QUE SEAN DEL KREMLIN

- España defenderá el lunes en Bruselas una "respuesta europea" a estas injerencias tecnológicas. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, aseguró este viernes que el Gobierno tiene “contrastado que muchas interferencias” a través de las redes sociales en el proceso independentista catalán “vienen de territorio ruso”, pero puntualizó que “esto no quiere decir” que sean del Ejecutivo de ese país.

Cospedal contestó así a una pregunta que se le formuló al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que, hecha esta distinción entre el territorio y el gobierno rusos, llamó a “actuar con la máxima prudencia más allá de lo que uno se puede imaginar”.

“Se están investigando cuáles son los orígenes más allá de la zona territorial”, anunció en todo caso, añadiendo que las injerencias han venido también de otros países no europeos además de Rusia.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, terció para reclamar que ante este “tema grave” de las injerencias internacionales a través de las nuevas tecnologías, “la respuesta fundamentalmente debe ser europea”.

En esa línea, avanzó que España defenderá esa posición en la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores el lunes en Bruselas. “Europa tiene que tomarse este tema muy en serio. No es posible que fuerzas ajenas que no sabemos quiénes son pretendan alterar el orden institucional”, apuntaló.





Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso