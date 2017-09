CATALUÑA. LA COORDINADORA 25S CONVOCA MAÑANA UNA CONCENTRACIÓN EN MADRID POR EL “DERECHO A DECIDIR”

La Coordinadora 25S ha convocado para el este domingo una concentración en la Puerta del Sol de Madrid bajo el lema ‘Madrid Contra la Represión, por la República y por el Derecho a Decidir’, en apoyo del referéndum de independencia de Cataluña.

La coordinadora denuncia en un manifiesto que “el Régimen del 78 y sus instituciones no han reaccionado ante la amplísima movilización social e institucional del pueblo de Cataluña por el derecho a decidir como corresponde a un Estado democrático, porque no es un Estado democrático”.

Esta situación se visualiza, desde su punto de vista, en “la suspensión de facto de las instituciones propias de Cataluña y la toma policial de Barcelona y otras ciudades”.

Agrega que “la mafia y, en especial, su jefe, Mariano Rajoy, se escudan en la legalidad cuando él mismo acaba de declarar como testigo de corrupción del partido más imputado de Europa”.

Tras añadir que “el resultado definitivo de la confrontación entre democracia y neofranquismo no se va a resolver el día 1 de octubre”, concluye que “de esto sólo nos saca una república”.

Argumentan su conclusión aseverando que “es la primera ocasión desde la transición en la que el régimen del 39 y su continuación en el régimen del 78 se ven totalmente impugnados por la lucha popular”.

“Y en esta ocasión los partidarios de la democracia tenemos la victoria a nuestro alcance. No caben equidistancias en la lucha antifranquista, hay que posicionarse. Tenemos la necesidad y la responsabilidad de construir una alternativa democrática y republicana”, concluyen.

