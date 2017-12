CATALUÑA. RAJOY CONVOCA EL 17 DE ENERO LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este viernes que convocará el día 17 de enero la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña.



Lo dijo en rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa al hacer balance del año que termina y esbozar los objetivos para 2018, poniendo un especial énfasis en la situación de Cataluña tras las elecciones del pasado día 21.

Rajoy, que en aplicación del artículo 155 de la Constitución ejerce las funciones de presidente de la Generalitat tras el cese de Carles Puigdemont, convocó esas elecciones y es el encargado también de convocar la sesión constitutiva del Parlamento.

En esa sesión se debe elegir la Mesa del Parlamento, y a partir de ella comienza a correr el plazo para la convocatoria de la sesión de investidura.

En su intervención, Rajoy subrayó que no caben más apelaciones a la ruptura porque la ley no lo permitirá, y alertó a los independentistas de que no pueden alegar un apoyo mayoritario de la sociedad catalana para mantenerse en esa deriva que se ha demostrado "tan perniciosa".

Aseguró que el Gobierno prestará toda su colaboración con una Generalitat "realista" centrada en resolver los problemas de sus ciudadanos y garantizar certidumbre y seguridad, con la esperanza de que se abra una etapa basada en el diálogo y no en la confrontación, en la cooperación y no en la imposición, y en la pluralidad y no en la unilateralidad.



