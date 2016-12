CATALUÑA. RAJOY DICE QUE "LO PEOR PARA LA CONVIVENCIA" ES NEGARSE A HABLAR E INCUMPLIR LA LEY

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo este viernes un nuevo llamamiento a la Generalitat de Cataluña para negociar dentro de la legalidad y advirtió de que "lo peor para la convivencia y los intereses de todos los españoles" es negarse a hablar e incumplir la ley.

Rajoy lanzó este mensaje durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras el último Consejo de Ministros de 2016, en la que hizo balance del año arropado por todos sus ministros excepto el titular de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

"Todos estamos sometidos a la ley y quienes tenemos una mayor responsabilidad en el gobierno o el parlamento tenemos una responsabilidad mucho mayor", dijo sobre sus obligaciones políticas al frente de La Moncloa y las de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña.

Rajoy recalcó que está dispuesto a "hablar de todo y dar pasos en positivo" con Puigdemont pero le advirtió de que "no se puede hablar de lo que no se puede disponer" porque la unidad de España, soberanía nacional y la igualdad entre ciudadanos "corresponde a todos los españoles y todos estamos obligados a cumplir la ley".

"Es bueno que nadie se lleve a engaño. Ningún presidente del Gobierno va a aceptar la liquidación de la soberanía nacional y que los españoles tengan que elegir entre ser españoles, catalanes y europeos", avisó.

En este sentido, Rajoy confió en que la Generalitat tenga "voluntad de dialogar" porque "tenemos muchísimos temas que afectan al conjunto de los españoles".

Reconoció que está hablando con Puigdemont y que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mantiene una interlocución fluida con Oriol Junqueras. "Cuando tenga algo que contarles sobre este asunto, lo haré", remachó para alimentar el misterio.

Además, restó importancia al acuerdo alcanzado en el Parlamento de Cataluña entre los partidos independentistas para promover una ley que permita la 'desconexión' con el resto de España, pues se trata únicamente de un "proyecto" que debe ser tramitado.

Indicó que una reforma de la Constitución tampoco resolvería el problema territorial porque "de lo que se trata es de construir, ser positivos y tomar buenas decisiones de cara al futuro".

Por último, preguntado por las críticas del expresidente del Gobierno José María Aznar a la posición actual del PP respecto a Cataluña y su supuesto cambio respecto a la recogida de firmas contra el Estatut, Rajoy replicó que "no hay ninguna" enmienda a lo que el partido hizo en el pasado.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso