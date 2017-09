CATALUÑA. EL PP QUIERE CONVENCER A CS DE QUE LA MOCIÓN DE CENSURA PODRÍA ROMPER LA UNIDAD CONSTITUCIONALISTA

El Partido Popular está tratando de convencer en estos momentos a Ciudadanos para que no siga adelante con la moción de censura que ha anunciado en Cataluña contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya que podría poner “en riesgo” la actual unidad de los partidos constitucionalistas si el PSC, tal y como ha anunciado, se queda al margen.

Así lo confirmaron fuentes de la dirección nacional del PP, que admitieron que en última instancia apoyarían a Cs si sigue empeñado en presentar este mecanismo de reprobación al presidente catalán. Para ello, permitirían que parlamentarios del PPC firmasen el escrito de registro.

No obstante, este sería el último escenario porque los populares ahora trabajan para intentar convencer a Cs de que su estrategia puede ser “equivocada” y surtir el efecto contrario si los socialistas quedan al margen. El PSC, remarcan, sigue siendo “muy importante” para encarar la lucha contra el independentismo.

En el PP, conscientes de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no se moverá de su rechazo a esta iniciativa, creen que lo mejor es que Cs admita que no es el momento para presentar una moción que “no va a salir”. “La unidad no se puede perder, es lo más importante”, remarcan.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso