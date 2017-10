CATALUÑA. LOS GRUPOS CONTRARIOS A LA APLICACIÓN DEL 155 PODRÁN CONTESTAR A RAJOY EN EL SENADO

Google Plus

El Pleno del Senado debatirá mañana los votos particulares contrarios a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña después de la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con lo que los grupos que rechazan las medidas podrán contestarle a continuación.

El vicepresidente primero de la Cámara Alta, Pedro Sanz, presentó hoy esta novedad como un gesto de generosidad y pluralidad del PP y el PSOE, que permitirá debatir las medidas del 155 como si fuera un proyecto legislativo y no una autorización a una iniciativa gubernamental, que no requeriría de este punto en el orden del día.

El debate comenzará a las 10.00 horas con la presentación del texto aprobado por la comisión constituida para tramitar el acuerdo del Consejo de Ministros, a cargo de la senadora del PP Clara San Damián. El texto ya incluye en el dictamen de la ponencia la enmienda introducida por el PSOE y aceptada por el Grupo Popular para puntualizar que el 155 se aplicará con gradualidad y posibilidad de aflojar e incluso cesar las medidas si las circunstancias lo aconsejan.

Después, intervendrá sin límite de tiempo Rajoy, y seguidamente habrá un turno a favor del texto de 40 minutos y otro en contra de otros 40. En la comisión, el PP y el PSOE ejercieron el primero y Unidos Podemos, el PdeCAt, ERC y el PNV el segundo.

Tras el discurso de Rajoy, tendrá lugar el debate de los votos particulares contrarios al texto que ha salido de la comisión y que tienen de plazo para presentarse hasta las 9.30 horas. Durarán unos 10 minutos por intervención, y podrían introducir modificaciones en éste si contara con apoyos suficientes, algo en principio no muy probable a menos que desde el Parlamento de Cataluña llegaran novedades.

Tras los votos particulares llegará el turno de portavoces, con 20 minutos por grupo menos el Mixto, que dispondrá de 28. Unidos Podemos dejará cinco de ellos para su confluencia catalana. Seguidamente se votarán los votos particulares y, por último, el texto final. En principio, Sanz calculó que el debate durará más de cinco horas, que podrían aumentar algo más si Rajoy o algún miembro del Gobierno quisiera terciar en cualquier momento o cerrar la sesión, cosas a las que el Ejecutivo central tiene derecho.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso