CATALUÑA. VARA, CONTRARIO A QUE CATALUÑA TENGA UN RÉGIMEN FISCAL COMO EL VASCO O EL NAVARRO

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se mostró este lunes contrario a que Cataluña pueda tener en el futuro un régimen fiscal diferente al resto de las regiones y parecido al que disfrutan País Vasco y Navarra.

Con un claro “no” respondió Vara cuando se le preguntó si debe tener Cataluña un régimen fiscal como los vascos o los navarros, en un desayuno informativo en Madrid organizado por Europa Press.

En este contexto aprovechó para recordar una frase del expresidente extremeño, el también socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra: “tener dos lenguas no significa tener dos bocas”.

Reconoció que es “muy complicado” legislar sobre los sentimientos de la gente, en referencia a los independentistas y a cómo contentarles para un proyecto común a futuro, pero indicó que si eso supone “transformar los sentimientos en privilegios, eso es otra cosa” y adelantó que no estará de acuerdo.

Vara cuestionó por qué ahora se habla sobre el número de naciones cuando en la Constitución de 1978 ya se hablaba de “nacionalidades y regiones” y ahora “son las mismas” que entonces. Ahí aprovechó para recordar la propuesta del PSOE de “perfeccionar” el modo como se afronta la plurinacionalidad de España, si bien subrayó que “eso no es deberes ni derechos diferentes” entre españoles. Remarcó que sentirse español de una u otra manera no significa tener más derechos que los demás.

Por otra parte, el presidente extremeño dudó de que ahora, con la salida de 2.000 empresas de Cataluña, se vuelvan a publicar las balanzas fiscales. Se mostró contrario al boicot y lamentó que esta circunstancia a quien verdaderamente daña es a los ciudadanos, que son los que se encaminan en “fila” a las listas del paro. “A Junqueras y Forcadell les trae al fresco el boicot”, dijo.

