CATALUÑA. EL LÍDER DE PODEM ADVIERTE DE LA “ENORME CONTRADICCIÓN” QUE SUPONDRÍA CONCURRIR A LAS ELECCIONES

- “Estaríamos aceptando de lleno el 155”, avisa. El líder de Podem en Cataluña, Albano-Dante Fachin, advirtió este sábado de la “enorme contradicción” que supondría para la filial catalana del partido presentarse a las elecciones del 21 de diciembre que anunció anoche el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Fachin descartó, en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Servimedia, “salir a correr” para participar en unos comicios “como si no hubiera pasado nada” después de defender la actuación del pueblo catalán, “que ha actuado conjuntamente contra la represión”.

Tras explicar que en Podem se tendrán que sentar ahora a “reflexionar” sobre las circunstancias actuales, avisó de que sería una “enorme contradicción” asumir la convocatoria electoral del 21 de diciembre como una “cuestión normal”. “Estaríamos aceptando de lleno el 155”, agregó el líder de Podem en Cataluña.

“No me presentaré a unas elecciones normales si no hay una estrategia que esté a la altura de lo que ha demostrado la gente” en Cataluña, remachó.

