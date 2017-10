CATALUÑA. CATALÁ DICE QUE LA CONTESTACIÓN DE PUIGDEMONT “NO RESPONDE” A LO QUE LE HABÍA RECLAMADO

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo hoy que la contestación que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dado al requerimiento que le hizo el Gobierno sobre la declaración de independencia “no responde” a lo que se le había demandando que aclarase.

Catalá hizo esta consideración antes de participar esta mañana en Madrid en la inauguración del acto conmemorativo del 25 aniversario del Tratado de Madrid organizado, por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib).

En referencia a la misiva remitida esta mañana por Puigdemont al Ejecutivo central, el ministro dijo que al responsable de la Generalitat se le había emplazado a aclarar si había declarado la independencia y que indicara qué medidas iba a tomar para volver a la legalidad. “La carta parece que no va en esa dirección, por lo tanto no responde a lo que se le ha solicitado”, indicó el titular de Justicia respecto a la contestación del mandatario autonómico.

Aunque Catalá se refirió a que “es un poco pronto” y “un poco prematuro” hacer una valoración definitiva sobre la contestación, sí que indicó que la pregunta que se le hizo “era clara y parece que la respuesta no lo es tanto”.

HASTA EL JUEVES

En todo caso, Catalá añadió que “estamos todavía pendientes del análisis y por tanto de las decisiones que en consecuencia se puedan adoptar” desde el Gobierno, que dijo dará su “respuesta oficial” en las “próximas horas”.

Al mismo tiempo, titular de Justicia se refirió a que en el requerimiento que se hizo a Puigdemont se indicaba que “en el caso de que no se dijese suficientemente claro que no había habido una declaración de independencia, también se daba un segundo plazo hasta el jueves”.

El ministro señaló que este segundo plazo del jueves era para que el responsable de la Generalitat “explicase las medidas que iba a adoptar para retomar la situación de cumplimiento de sus obligaciones”.

