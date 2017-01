CATALUÑA. EL PP CONTESTA A MAS QUE ES LA GENERALITAT LA QUE TRATA COMO “SÚBDITOS” A LOS CATALANES Y LEVANTA “MUROS” EN ESPAÑA

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, contestó este martes al expresidente catalán Artur Mas que es el Gobierno de la Generalitat el que está tratando como “súbditos” a sus ciudadanos y que se ha contagiado de la “fiebre populista” de querer levantar “muros”.

Hernando hizo estas manifestaciones en rueda de prensa en la Cámara Baja tras asistir a la reunión de la Junta de Portavoces, después de que Mas dijera hoy que no descarta volver a ser candidato a la Generalitat, que el juicio contra él no tiene base legal y que no tiene miedo a un Estado que, a su juicio, trata a los catalanes como “súbditos y no como ciudadanos”.

Sobre su posible candidatura, Hernando subrayó que es algo que “no afecta” al PP. “Respeto las decisiones que cada organización política asuma a través de los sistemas de representación que entiendan oportunos”, aseguró.

Sí se despachó con contundencia contra las declaraciones en las que Mas acusa al Estado de tratar como “súbditos” a los catalanes: “Quien me parece que está tratando como súbditos a sus ciudadanos son aquellos que desde la Generalitat, en vez de preocuparse por los problemas ciudadanos, pretenden lanzar espantajos y levantar muros”.

En este sentido, insistió en que también en España “hay gente que quiere levantar muros”. “Parece que esto es una fiebre populista que invade todo el mundo”, lamentó, antes de remarcar que esta obsesión estaba en España antes de que Donald Trump fuese presidente de los EEUU.

En esta línea, invitó a la Generalitat de Cataluña a abandonar “estos procesos delirantes de independentismo” para empezar a dedicarse a, por ejemplo, pagar a tiempo las becas universitarias de los jóvenes catalanes. Frente a esta actitud, apuntó que su partido va a proteger a los catalanes de aquellos que quieren imponer su voluntad sobre el resto.

Por último, el portavoz parlamentario de los populares dijo que si el PDECat y ERC lo que realmente quieren es convocar elecciones deben disolver el Parlamento catalán y, de esta forma, “dejar de engañar” a los ciudadanos.

