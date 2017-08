CATALUÑA. CS TEME QUE EL PSC HAYA CONTAGIADO A SÁNCHEZ SUS "COMPLEJOS FRENTE A LOS SEPARATISTAS"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, expresó este jueves su temor a que el PSC haya contagiado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, sus "complejos ante los separatistas" y por eso defienda "ocurrencias" como el reconocimiento de la plurinacionalidad para afrontar el desafío independentista.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Villegas alertó de que las "ocurrencias" y las "frivolidades" suelen ser "peligrosas", y se preguntó además "qué contenido político y jurídico" tiene ese término de "plurinacionalidad".

"Habría que explicar demasiadas cosas", dijo, y quien lo ha puesto sobre la mesa "no está en condiciones de explicarlas".

"Frivolidades las justas", insistió Villegas, que reiteró su llamamiento al PSOE para que "no se pusiera a inventar", algo en lo que ya "tiene experiencia" el PSC por sus "complejos" frente a los separatistas. Lo que espera, añadió, es que esos complejos "no se los haya contagiado al PSOE, que es lo que me estoy temiendo".

Ciudadanos considera que la Constitución y las leyes deben ser la guía para la unidad frente a ese desafío, y ahí su partido no tiene "ninguna duda", como tampoco cree que la tenga el PP. "El PSOE, habrá que ver", dijo, si se inclina por "reformar" España pero no "romperla ni trocear la soberanía nacional".

En su opinión, la dirección del PSOE y su secretario general deben "aclararse" y después "tranquilizar" a muchos de sus militantes y votantes, "que no entenderían" una posición de su partido ante ese desafío que no sea defender la Constitución.

Villegas insistió en que el único escenario posible el 1 de octubre es que se respete la ley y, por tanto, no haya referéndum, y que después se convoquen unas elecciones autonómicas en las que una mayoría alternativa y constitucionalista ponga fin a una legislatura "perdida" en la que los independentistas han arrastrado a los catalanes "detrás de su locura y nos llevan hacia la nada".

Preguntado expresamente por ello, coincidió con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en que "hay que aislar a los violentos", y añadió que el "drama" de Cataluña es que se ha puesto su destino en manos de una "minoría radical" liderada por la CUP.

En su opinión, el referéndum en Cataluña se frena aplicando la ley y proponiendo una alternativa política, pero mezclar eso con el debate sobre una nueva financiación autonómica sería "un auténtico drama para toda España" porque esas reformas no se pueden hacer pensando en contentar a los independentistas.

