CATALUÑA. EL PP ACUDE “CON ÁNIMO CONSTRUCTIVO” A LA COMISIÓN DE DIÁLOGO SOBRE LA REFORMA TERRITORIAL

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, afirmó este martes en el Fórum Europa que su partido acudirá a la comisión de diálogo sobre la reforma territorial que ha impulsado el PSOE “con ánimo constructivo”.

Así se pronunció en el mencionado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, refiriéndose a la comisión que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, prevé constituir el miércoles de la semana que viene y en la que, además del PSOE, solo han confirmado su participación el PP y Ciudadanos.

“Nosotros acudimos a esta comisión, y ese es el compromiso del presidente del Gobierno, con ánimo constructivo”, manifestó, al tiempo que reseñó que el PP es el partido mayoritario y como tal no puede “quedarse al margen en ningún tipo de propuesta de reforma constitucional”.

No obstante, precisó que “otra cosa es ver cuáles son las propuestas” concretas que se hacen en este foro y “hasta dónde se pretende llegar”. “Nuestra posición es responsable y constructiva, esa va a ser, ya partir de ahí que empiecen los trabajos y luego veremos las conclusiones”, insistió.

No quiso, en ningún caso, entrar a valorar si se estudiará la posibilidad de conceder a Cataluña un concierto económico diferente, escudándose en que no se debe “adelantar ningún tipo de acontecimientos” y es conveniente “esperar” cómo evoluciona el debate.

