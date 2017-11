CATALUÑA. EL CONSTITUCIONAL NO ADMITE EL RECURSO DE LA GENERALITAT CONTRA EL 155

- Por haberse presentado antes de su aprobación en el Senado. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado 27 de octubre por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra el acuerdo aprobado por el Pleno del Senado para aplicar las medidas propuestas por el Gobierno al amparo de lo previsto en el artículo 155 de la Constitución.

El TC constata que la Generalitat presentó su escrito a las 14.23 horas del día 27 de octubre, antes de que el Senado votara y aprobara las medidas propuestas por el Gobierno. En consecuencia, no cumplió uno de los requisitos que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional exige para la admisión a trámite de los recursos de inconstitucionalidad, que establece que se formulen a partir de la publicación en el BOE de la ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado.

“En el presente caso”, explica el Tribunal, “el recurso se ha interpuesto no ya antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Acuerdo del Pleno del Senado, sino incluso antes de que este Acuerdo fuese aprobado por la Cámara”.

El Pleno rechaza como argumento a favor de la admisión del recurso el hecho de que el Senado llegara finalmente a aprobar y publicar el Acuerdo impugnado por los recurrentes de forma preventiva.

Al respecto, señala que “podría no haber llegado a existir si el Pleno no lo hubiera aprobado o lo hubiera aprobado con unas medidas distintas a las que se dan por supuestas en el recurso; como efectivamente ha sucedido en algunos puntos”.

