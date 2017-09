CATALUÑA. EL PDECAT CONSTATA EL “FRACASO DE LA POLÍTICA” TRAS LA POSICIÓN DE LA FISCALÍA

- Respalda la Comisión de Sánchez aunque llegue “tarde y mal”. El portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, aseguró este martes que su formación respaldará la comisión sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE pese a que llega “tarde y mal” y ve como una “constatación del fracaso de la política” que la Fiscalía aborde la cuestión catalana.

Antes de la Junta de Portavoces, Campuzano criticó que la Fiscalía, en el acto de apertura del Año Judicial, haya abordado el asunto catalán. A su juicio, es la “constatación del fracaso de la política” y expresó la” incapacidad” del Gobierno que preside Mariano Rajoy y del “conjunto” de partidos constituyentes de “hacer frente al reto político más importante” en España desde la muerte de Franco en 1975.

El fiscal general, José Manuel Maza, aseguró este martes, en el acto presidido por el Rey, que actuará de forma “firme” y “enérgica” en defensa del Estado de Derecho.

Campuzano indicó que si la respuesta “principal” de estos días y de estos años “tanto sólo” es la “utilización del Código Penal y la represión judicial, significa no haber entendido nada y no conocer la historia”. Agregó que la historia demuestra que “los retos políticos tan solo se pueden resolver a través de la política, no a través de la acción de los jueces”.

SIEMPRE DIÁLOGO

Sobre la comisión de estudio en el Congreso propuesta por el PSOE para debatir sobre el modelo territorial, Campuzano sostuvo que llega “mal” porque lo que se pretende es una “reflexión global sobre el modelo del Estado de las autonomías”, cuando la cuestión a discutir y resolver es la “expresión catalana de sentirse nación, de querer ejercer su derecho a decidir y aspirar al autogobierno”.

Además, dijo que llega "tarde" porque ya el año pasado se perdió una “oportunidad” con una comisión que pidió el entonces diputado del PDECat Francesc Homs en el Congreso y fue rechazada. No obstante, dijo que estarán en “cualquier espacio político donde las voces” que representan “puedan escucharse” mientras participen de las instituciones del Estado.

Por último, aseguró que su participación en las instituciones estatales, después del 1 de octubre no se mantendrá “ni un minuto más del necesario ni un minuto menos del imprescindible”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso