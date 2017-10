CATALUÑA. PODEMOS CONSIDERA QUE PUIGDEMONT HA HECHO UN GESTO Y PIDE NEGOCIAR YA LA "ESPAÑA PLURINACIONAL"

Google Plus

El portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, opinó hoy que Carles Puigdemont no proclamó este martes la independencia de Cataluña, algo que dijo es una «buena noticia» que debe llevar a empezar ya a negociar ya una "España plurinacional".

En declaraciones en la Cámara Alta tras la intervención de Puigdemont, Espinar sostuvo que lo que hizo Puigdemont no fue declarar la secesión, sino "asumir" que el referéndum del 1-O era la declaración de independencia en sí y que ha pedido al Parlament que la suspenda.

Según el senador de Podemos, esto es una "buena noticia" que debe hacer que se abra "el tiempo de suturar heridas, de volver a conectar todo lo que se ha desconectado entre Cataluña y el resto de España".

A este respecto, Espinar demandó que a partir de este miércoles no sólo hay que hablar de Cataluña, sino que "necesitamos hablar de España como problema de futuro". En este sentido, llamó a negociar una "España plurinacional, un país de países" en el que quepa también Cataluña.

