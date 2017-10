CATALUÑA. EL PDECAT CONSIDERA POSITIVA LA MEDIACIÓN QUE PROPONE IGLESIAS

- Se reservan valorar si frenaría la DUI pero apuntan que abriría nuevos escenarios. El PDECat consideró este miércoles la mediación que propone el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, una oportunidad para “rebajar la tensión” en Cataluña, cambiar la dinámica de acción-reacción y “evitar” un escenario “que no quiere nadie”.

Fuentes del PDECat explican que les parece bien la propuesta del líder de Podemos, que hoy planteó al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que “se pongan de acuerdo en una mediación” y busquen “equipos de confianza” que den una salida al conflicto independentista.

Con todo, esperan al discurso que pronunciará esta noche el mandatario catalán, en el que, indican las mismas fuentes, se referirá a esta propuesta. Desde el PDECat ven esta iniciativa una oportunidad para el diálogo entre Gobierno y Generalitat, aunque admiten que “aquí va de horas las cosas” y que no queda tanto hasta que Puigdemont anuncie previsiblemente el lunes en el Parlament la declaración unilateral de independencia.

Quieren “evitar” un escenario “que no quiere nadie” en Cataluña, después de que en la consulta del pasado 1 de octubre la jornada se saldara con centenares de heridos. Precisamente consideran “preocupante” que el rey Felipe VI no se refiriera a ellos en su discurso de anoche y admiten que esperaban más “empatía” por parte del jefe del Estado.

Creen también que la propuesta de Iglesias “refuerza” la tesis de Puigdemont para a partir de ahora “rebajar la tensión” que se vive en Cataluña. Por otro lado, manifiestan que “cualquier persona o institución”, como por ejemplo la Iglesia católica, valdría como mediador entre Gobierno y Generalitat y apuntan que si sale adelante, aunque no lo ven del todo probable, el escenario en Cataluña “cambiaría” de cara a los próximos días.

