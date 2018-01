CATALUÑA. VOX CONSIDERA “EL MEJOR REGALO DE REYES PARA LA DEMOCRACIA” QUE JUNQUERAS SIGA EN PRISIÓN

Google Plus

El partido político Vox, que ejerce como acción popular en la causa contra Oriol Junqueras y otros dirigentes independentistas, considera que es “el mejor regalo de Reyes para la democracia y para el Estado de derecho” que el Tribunal Supremo haya decidido mantener en prisión al exvicepresidente catalán.



Así lo aseguró este viernes el abogado de Vox, Javier Ortega, después de que el Supremo comunicara que mantendrá en la cárcel a Junqueras ante el "riesgo relevante de reiteración delictiva".

Ortega se expresó de esta manera en las puertas del Supremo, donde explicó que el auto conocido este viernes “ha dejado bien claro que nos encontramos ante una organización delictiva (por los independentistas) con una hoja de ruta perfectamente diseñada y donde Junqueras es una de las cabezas dirigentes”.

Además, este letrado se felicitó de que los magistrados hayan rechazado el "absurdo argumento" de la defensa de Junqueras "de que en España existen presos políticos y de que se persiguen las ideas”.

Ortega señaló que para su partido existe un “riesgo evidente” de que el también presidente de ERC pueda volver a cometer los mismos delitos si es excarcelado. “Nos encontramos ante un riesgo evidente en la reiteración criminal y no hay ningún argumento para pensar que si Junqueras está en libertad, y mucho menos si entra a formar parre de las instituciones, no pueda hacer desde allí exactamente lo mismo que ha hecho en los meses anteriores”, subrayó.

Al mismo tiempo, el abogado de Vox indicó que su formación no se va a oponer a la anunciada petición del abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, para que su defendido pueda ser trasladado a una cárcel catalana para estar más cerca de los suyos.



