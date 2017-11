CATALUÑA. ZOIDO CONSIDERA “BIENVENIDO” EL GASTO DEL DESPLIEGUE POLICIAL, PORQUE ES “POR EL BIEN DE TODOS”

Google Plus

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo hoy que es “bienvenido” el gasto del despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña para hacer frente al desafío independentista, ya que es “por el bien de todos” y busca “salvaguardar" la libertad, el Estado de derecho y la división de poderes.

Zoido se refirió a esta cuestión en el Pleno del Senado, donde el parlamentario de ERC Xavier Castellana le preguntó por el “coste total” que está teniendo el refuerzo de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña.

Al introducir su pregunta, Castellana aludió a que su partido quería saber el coste de medidas como el alquiler del barco que está atracado en el puerto de Barcelona, el conocido como ‘Piolín’, en el que se alojan varios centenares de agentes que fueron llevados semanas antes del referéndum independentista del pasado 1 de octubre.

El ministro respondió que no podía dar estos datos concretos porque no se solicitaban en la pregunta escrita, pero afirmó que el Gobierno defiende “cualquier gasto que esté destinado a salvaguardar los derechos de todos, la libertad, el Estado de derecho y la división de poderes”, ya que es “bienvenido” mientras sea “por el bien de todos”.

“FUERZAS DE OCUPACIÓN”

Al mismo tiempo, Zoido dijo que, con independencia de este despliegue puntual en Cataluña, los 6.000 policías y guardias civiles que están normalmente destinados en esta comunidad tienen un coste en nóminas de 220 millones euros al año, a lo que hay que sumar los gastos de inversión.

Asimismo, reprochó al senador de ERC los “costes” que para la sociedad y la economía catalana está teniendo el desafío independentista, ya que, entre otras cosas, está mermando el crecimiento y frenando la creación de empleo.

Por su parte, Castellana reprochó a Zoido que se acogiese a la “literalidad” de la pregunta para no explicar el gasto que está teniendo que el Ejecutivo central tenga en Cataluña una “fuerza de ocupación” contra el movimiento independentista. Denunció también los “abusos” que las Fuerzas de Seguridad del Estado han cometido en su comunidad, motivo por el que reclamó su marcha.

