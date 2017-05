CATALUÑA. DASTIS CONSIDERA UNA “ABERRACIÓN” LA 'LEY DE RUPTURA' DE LA GENERALITAT

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, dijo este martes que el borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica -conocida como 'ley de ruptura'- con la que la Generalitat de Cataluña pretende declarar la independencia si no hay referéndum es una “aberración”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press celebrado en Madrid, al ser preguntado sobre la información publicada por el diario ‘El País’ según la cual la Generalitat de Cataluña tiene previsto activar la independencia si no se celebra un referéndum.

Dastis precisó que es “difícil” realizar un juicio a partir de las informaciones que han ido apareciendo en prensa, ya que prefiere pronunciarse teniendo un conocimiento exacto del contenido de los textos.

No obstante, afirmó que la 'ley de ruptura' de la Generalitat de Cataluña le parece una “aberración” y afirmó que “no es serio” que el Ejecutivo de Carles Puigdemont “pida un debate y lo rehúya, que hable de democracia y no dé la oportunidad de discutir su propuesta en la sede de la soberanía nacional ni en el Parlamento catalán, que se guarde normas en un cajón y que dé por sentado cosas que sabe que no se van a producir”.

Dastis aseveró que la integración de una Cataluña independiente en el seno de la UE “no tiene sentido” y alzó el tono para dejar claro esa hipótesis no se producirá. “Lo puedo decir con rotundidad”, exclamó.

Preguntado por la posibilidad de que algún país pudiera reconocer una eventual independencia de Cataluña, afirmó que “la seguridad al cien por cien en casi nada se puede tener”, si bien mostró su confianza en que a “ningún líder sensato” ni “a ningún país aliado se le pase esa idea por la cabeza”.

El ministro se remitió a las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para afirmar que el Estado cuenta con los instrumentos jurídicos suficientes para impedir la celebración del referéndum.

Por último, eludió pronunciarse sobre si el Gobierno puede contar con el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para hacer frente al desafío independentista catalán. “Pregúnteselo usted al nuevo PSOE de Pedro Sánchez”, remachó.

