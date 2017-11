(AVANCE) CATALUÑA. LAMELA RECHAZA EL RECURSO DE LOS CONSELLERS HUIDOS, A LOS QUE RECLAMA POR “APROVECHARSE” DE SU POSICIÓN PARA “FINES ILÍCITOS”

Google Plus

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado un auto en el que confirma la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra los excosellers de la Generalitat de Cataluña Meritxell Serret y Antoni Comín y rechaza sus recursos de reforma con el argumento de que “no se les persigue por hechos realizados como diputados, ni por defender sus ideas, ni la independencia de Cataluña, sino por aprovecharse de su condición de diputados y consejeros para sus fines ilícitos”.

Lamela rechaza el recurso de los consejeros `fugados´ a Bélgica contra el auto del 3 de noviembre en el que la magistrada no admitió la declaración por videoconferencia de los dos querellados y acordaba su busca y captura, así como la OEDE. Mantiene, además, su decisión de no permitir a la defensa personarse en las actuaciones, en tanto que los recurrentes han optado por sustraerse a la acción de la justicia y no han realizado designación expresa de profesionales que les defiendan.

En su recurso, el abogado Gonzalo Boyé, que “se presentó como representante de Serret y Comín, invocaba que lo que se les imputan son “actos parlamentarios protegidos por la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria y que se encuentran ante una persecución de carácter político”.

