CATALUÑA. EL CONSELLER SANTI VILA CREE QUE HAY QUE AMPARAR A LOS ALCALDES DEL PSC SI SE SIENTEN PRESIONADOS POR EL 1-O

- Ve una “exageración” decir que no pueden salir a la calle y considera que la presión independentista es “perfectamente conllevable”. El consejero catalán de Empresa, Santi Vila, dijo este lunes en Madrid que la Generalitat “sin ningún tipo de duda” debería amparar a los alcaldes del PSC si se sienten presionados por no apoyar el referéndum del 1 de octubre, aunque defendió que la tensión que pueden estar sufriendo estos ediles es “perfectamente conllevable”.

Vila hizo estas consideraciones en un encuentro informativo organizado por el Foro Next IBS, en el que este miembro del Gobierno catalán se sometió a las preguntas del periodista Manuel Campo Vidal.

Preguntado por las presiones que han denunciado los alcaldes del PSC por no apoyar el referéndum secesionista, Vila sostuvo que la tensión que pueden estar viviendo estos alcaldes es “perfectamente conllevable” y que es una “exageración” decir que estos cargos públicos “no pueden salir a la calle”.

No obstante, este consejero indicó que si la “percepción subjetiva” de los alcaldes socialistas es que están siendo presionados, la Generalitat “sin ningún tipo de duda” debería ampararles y darles apoyo, como se ha hecho con los 700 primeros ediles que respaldan el 1-O.

Sobre el hecho de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtiera este lunes de que con la independencia se doblaría el paro en Cataluña, Vila dijo que no ayuda “demasiado” a resolver la situación que se anuncien “plagas bíblicas” por el hecho de que los catalanes quieran votar en un referéndum.

LLAMA A LA “MODERACIÓN”

Añadió que el “único dato objetivo” es que la economía catalana no se ha visto perjudicada por el proceso independentista y que los datos de esta comunidad de paro, inversiones y exportaciones son “los mejores de la década”.

Al mismo tiempo, sobre el mayor control de las cuentas de la Generalitat acordado este pasado viernes por el Consejo de Ministros, este consejero apuntó que no es aceptable que los ciudadanos o los proveedores de la Administración catalana se vean afectados por la crisis política.

Asimismo, Vila llamó a la “moderación” hasta el 1-O para que por parte del Gobierno central “no se tomen decisiones que pueden resultar muy perjudiciales para finalmente poder salir de esta situación tan extrema”. Apuntó, en este sentido, que entre las decisiones a evitar estaría, a su juicio, inhabilitar a los miembros de la Generalitat o a los alcaldes que defienden el referéndum independentista.

Según el consejero de Empresa, lo que ocurre con Cataluña “no es un conflicto de identidades ni nacionalista, porque nacionalismos hay en todas partes”, sino que se trata de “un conflicto de organización y reparto del poder en España”. Destacó que la solución pasa porque los catalanes puedan votar, porque “el consenso constitucional se ha roto”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso