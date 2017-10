CATALUÑA. RAJOY CONVOCA UN CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO EL SÁBADO PARA CONTINUAR CON EL 155

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocó hoy un Consejo de Ministros extraordinario para el próximo sábado, 21 de octubre, en el que se aprobarán las medidas que se solicitarán al Senado para la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

Fuentes gubernamentales confirmaron esta reunión extraordinaria, una vez llegó a La Moncloa la misiva del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la que insiste en su oferta de diálogo y avisa de que declarará la independencia en Cataluña si el Ejecutivo central prosigue por la vía del 155.

Para Moncloa, en esta carta “evidentemente no se ha respondido” al segundo plazo del requerimiento que el Gobierno hizo a Puigdemont por la vía del artículo 155, por lo que a partir de ahora “continúa el trámite” de este precepto constitucional.

En el Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobará las medidas que, vía 155, quiera aplicar. Dicho informe se remitirá al presidente del Senado, Pío García-Escudero, para que inicie la tramitación del mismo que marca el artículo 189 del Reglamento de la Cámara Alta.

Según queda reglado en esta normativa, recogida por Servimedia, el Ejecutivo debe presentar un “escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta”.

Después, la Mesa del Senado remite dicho escrito y la documentación aneja a la Comisión General de las Comunidades Autónomas o a una comisión creada al efecto. Según fuentes parlamentarias, el Gobierno quiere que se haga a través de una comisión ‘ad hoc’, como le ha pedido el PSOE, para evitar el “desfile” de presidentes autonómicos.

Esta comisión podrá pedir a Puigdemont, por medio del presidente del Senado, la información que considere. El presidente de la Generalitat podrá designar si quiere a un representante pero, según fuentes del Govern, no hará uso de este derecho.

Tras esto, la comisión expondrá de manera “razonada” si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno y elevará su conclusión al Pleno, que se prevé para la semana próxima.

Ese Pleno de la Cámara someterá a debate dicha propuesta, con dos turnos a favor y dos en contra, de veinte minutos cada uno, y las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que lo soliciten, por el mismo tiempo.

Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada, siendo necesario para la aprobación de la resolución el voto favorable de la mayoría absoluta de senadores.

