CATALUÑA. RAJOY BARAJA REUNIR AL CONSEJO DE MINISTROS MAÑANA PARA TRATAR LOS DETALLES DE LAS ELECCIONES DEL 21-D

- Aunque la agenda oficial del Gobierno no lo refleja. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, podría convocar mañana, martes, una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para tratar “aspectos técnicos” relacionados con la convocatoria de elecciones en Cataluña del próximo 21 de diciembre.

Fuentes gubernamentales informaron a Servimedia de que es “probable” que Rajoy reúna este martes a sus ministros, que ya asumen las competencias de las respectivas consejerías catalanas tras el cese en pleno del Govern que presidía Carles Puigdemont. En el caso de hacerlo, será para aprobar nuevos detalles relacionados con las elecciones catalanas del 21-D.

No obstante, las fuentes consultadas inciden en que todavía “no es seguro” y en la agenda oficial del Gobierno no aparece aún reflejado. Tan solo consta que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, presidirá la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios a las 16.00 horas para avanzar en la asunción de las nuevas competencias que hasta ahora ostentaba la Generalitat.

