CATALUÑA. RAJOY PIDE AL CONSEJO DE ESTADO UN DICTAMEN “URGENTE” SOBRE LA LEY DEL REFERÉNDUM

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicitará esta misma noche un dictamen urgente al Consejo de Estado para que determine si la Ley del Referéndum que ha aprobado el Parlamento de Cataluña pasadas las 21.30 horas va en contra de la Constitución, según confirmaron a Servimedia fuentes gubernamentales.

Cuando el Consejo de Estado se pronuncie, el jefe del Ejecutivo presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), que deberá determinar si esta ley aprobada por el Parlamento catalán es contraria a la legalidad vigente.

Para ello, Rajoy deberá convocar previamente un Consejo de Ministros extraordinario, que analizará el informe del Consejo de Estado y aprobará la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC.

El Consejo de Ministros extraordinario no aparece en la agenda oficial del Gobierno para este jueves, entre otras cosas porque depende de la recepción del informe Consejo de Estado y de la elaboración del recurso correspondiente por parte de los servicios de la Abogacía General del Estado.

De este modo, el Gobierno celebrará un Consejo de Ministros extraordinario por segunda vez en menos de 24 horas, ya que también se celebrará la reunión habitual de los viernes para tratar los asuntos previstos.

El Consejo de Estado podrá reunirse en Comisión para estudiar la solicitud del Gobierno y elaborar un dictamen que, pese a ser consultivo y no vinculante, reforzará la iniciativa legal a emprender por parte del Ejecutivo para responder ante el desafío independentista.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió hoy que el Gobierno central se encargará de “mantener la dignidad de las instituciones” y alertó de que votar la Ley del Referéndum tendrá “consecuencias”. “Sabemos lo que tenemos que hacer”, aseguró.

INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA

A las 16.00 horas llegó al Constitucional el incidente de ejecución de sentencia que presentó esta mañana Rajoy contra los actos de la Mesa del Parlamento catalán encaminados tramitación de la ley del referéndum que los independentistas pretenden celebrar el próximo 1 de octubre.

El Gobierno central pide que se declaren “nulos y sin efectos” los acuerdos adoptados hoy en el Pleno del Parlament encaminados a admitir a trámite la ley del referéndum y que se estudien “las responsabilidades penales que pudieran corresponder” a la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa por incumplir el mandato constitucional.

No obstante, este incidente de ejecución no se ha tratado este miércoles, ya que el Pleno que celebraba esta mañana el Constitucional levantó la sesión al mediodía. Además, debe hacerse una “tramitación burocrática” previa para analizar este asunto, por lo que está por ver si esta cuestión es analizada mañana por los magistrados.

