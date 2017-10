CATALUÑA. EL PP VE UNA “CONSECUENCIA NORMAL” DEL ESTADO DE DERECHO LA PRISIÓN PARA LOS LÍDERES DE ANC Y ÒMNIUM

- Dice que Trapero debería “dimitir” si no está “en condiciones” de cumplir con la Justicia. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, consideró este martes que es “una consecuencia normal del normal funcionamiento de un Estado de Derecho”, como el español, la decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de decretar prisión provisional sin fianza para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz parlamentario de los populares se refirió de esta forma a la decisión de la jueza de enviar a prisión a Sánchez y Cuixart por su participación en el asedio a la comisión judicial que efectuó registros y detenciones en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña los días 20 y 21 de septiembre.

“Me gustaría que Carles Pugidemont acabara ya con esta gran mentira victimista que ha fabricado y sigue fabricando. Aquí no ha habido arrestos a personas por sus ideas políticas, aquí ha habido sencillamente decisiones judiciales en base a actuaciones ilegales, que es lo que se produce normalmente cuando funciona adecuadamente un Estado de Derecho”, expuso Hernando.

Defendió que en España “el que la hace, la paga” y abundó en que “lo que sucedió ayer es la consecuencia normal del normal funcionamiento de un Estado de Derecho”. “¡Ya está bien de tantas mentiras!”, exclamó, al tiempo que pidió a los independentistas que acaben “de forma inmediata” con la situación de “auténtico sufrimiento” que vive la sociedad catalana en estos momentos.

Sobre el mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluis Trapero, recordó que se ha acordado como medida cautelar la retirada del pasaporte y la presentación periódica en los juzgados y opinó que es “muy triste” ver al jefe de la Policía autonómica “sometido” a la acción de la Justicia cuando “tendría que ser el primer ciudadano” que cumpliera con las decisiones judiciales.

Por ello, el portavoz del PP en la Cámara Baja valoró que Trapero debería plantearse “irse a su casa y dimitir” por “decencia y dignidad” en el caso de que “no esté en condiciones” de cumplir con la Justicia cuando ostenta un cargo de responsable de los Mossos.

Señaló que es “iniciativa del Gobierno” hacer “las propuestas que sean oportunas” si finalmente hay que aplicar el artículo 155. No obstante, recalcó que Puigdemont todavía tiene “una oportunidad para que no se utilicen las fórmulas que todo el mundo sabe que se van a utilizar”.

“Espero que la aproveche, pero conociéndole temo que no lo va a hacer”, lamentó Hernando, refiriéndose a que el presidente catalán tiene de plazo hasta el jueves a las 10.00 horas para rectificar. Por último, le recomendó pensar en el conjunto de los ciudadanos de Cataluña en vez de seguir generando “fragmentación, división y confrontación” en la sociedad.

