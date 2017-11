CATALUÑA. EL CONGRESO REPRUEBA A DASTIS POR "MENTIR PÚBLICA Y DELIBERADAMENTE" SOBRE LA ESCUELA CATALANA

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó esta tarde parte de una moción defendida por ERC en la que se reprueba al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, por "mentir pública y deliberadamente" al decir que no se enseña castellano en la escuela pública catalana.

Aunque el PSOE hizo un discurso crítico con la propuesta, finalmente votó a favor de dos de sus puntos, junto a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y a los partidos nacionalistas catalanes y vascos.

El diputado de ERC Joan Olòriz defendió en el Pleno del Congreso la moción consecuencia de la interpelación que su grupo formuló hace dos semanas al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.

En un primer punto, que resultó aprobado, la moción expresa el apoyo del Congreso al modelo de inmersión lingüística "que tantos buenos resultados ha dado para la cohesión social" en Cataluña. En otro punto, también aprobado, plantea la reprobación de Dastis por "mentir pública y deliberadamente acerca de la no enseñanza en castellano". El tercer punto, que fue rechazado, emplazaba al presidente del Gobierno a cesarle por "negligencia deliberada de sus funciones en la proyección exterior del Estado español".

Olóriz destacó que desde la interpelación al ministro "todo lo que podía empeorar ha empeorado", la consejera catalana de Educación está en Bélgica y es el Gobierno quien "tutela" la consejería, pero la escuela pública catalana "resiste" como elemento fundamental para cohesión social, la igualdad de oportunidades, y la calidad educativa, todo ello posible gracias al consenso en los últimos treinta años.

Sin embargo, denunció "ataques recurrentes" en los últimos tiempos a la lengua propia de Cataluña, una "obsesión más agobiante" con la presencia de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y con la actuación de algunos ministros, a los que acusó de tener una "voluntad clara de encallar y manipular" a la opinión pública española con afirmaciones "falsas" sobre la escuela catalana.

En nombre del PSOE, Manuel Cruz reconoció que las declaraciones de Dastis fueron "desafortunadas" pero acusó a ERC de querer obtener rédito político a costa de la escuela pública, como hace unas semanas quiso hacer también Ciudadanos, aseguró. Les reprochó además que viertan "lágrimas de cocodrilo" alertando del riesgo de la cohesión socail en Cataluña cuando son quienes más se han esforzado en "hacerla saltar por los aires".

CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Joan Miquel Mena, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aseguró que en las aulas catalanas, incluso en las que son barracones, sin calefacción y con papeles por el suelo por falta de recursos para limpiar, hay "más dignidad que en todo el gobierno junto de un partido corrupto". Pidió al PP y al PSOE que se deje de "divisiones, de artículos 155 y de encarcelar presos por ideas políticas" y citó a Gabriel García Márquez para subrayar que "todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra". En caso contrario, añadió, "les esperan a ustedes cien años de soledad".

Toni Roldán, de Ciudadanos, subrayó que en Cataluña hay "cientos de denuncias" por la manipulación política que el nacionalismo ejerce desde las aulas, y puso como ejemplo la de una madre a cuya hija de seis años le dijeron en la escuela que España roba a Cataluña y es necesario "votar contra el Estado opresor". Cataluña, denunció, es la comunidad que más ha recortado sus políticas sociales entre 2009 y 2015 y más de 20.000 alumnos siguen estudiando en barracones.

En nombre del PNV, Joseba Agirretexea recordó las tesis de Rosa Díez sobre la escuela catalana y se refirió a ella como "la madre ideológica" de Ciudadanos. Aseguró que Dastis "debería pedir disulpas públicamente por faltar a la verdad", y dejó claro que los catalanes "nos tendrán a su lado".

También Oskar Matute, de EH Bildu, expresó su "solidaridad" con la nación catalana y con su derecho a definir su propio modelo educativo, mientras que Carlos Salvador, de UPN, recordó un plan de Convèrgencia para "recatanalizar" a la población de Cataluña.

Jordi Xuclà, del PDECat, respondió a esa acusación subrayando que aquello fue en realidad un plan para "volver a la normalidad" después de décadas en las que no se podía hablar catalán en Cataluña.

Sandra Moneo, del PP, subrayó que resulta "imposible" escuchar a ERC sin sentir "cierto sonrojo", y alertó a ese grupo de que no puede hablar desde la tribuna de convivencia y de consenso después de haber intentado hacer de la lengua un instrumento más en su idea de construcción nacional. Su partido, dijo, seguirá trabajando para que los alumnos catalanes tengan garantizado el derecho fundamental a su libertad.

