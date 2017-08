CATALUÑA. EL CONGRESO NO LLAMARÁ A ZOIDO A EXPLICAR LOS INTERROGATORIOS DE LA GUARDIA CIVIL A CARGOS CATALANES

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados rechazará este jueves pedir la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por los interrogatorios a los que sometió en junio la Guardia Civil a cargos catalanes sobre la posible obtención y utilización ilegal de datos fiscales de ciudadanos que desveló el exsenador de ERC Santiago Vidal.

El PP, el PSOE y Ciudadanos votaron en contra de la propuesta presentada por el PdeCat, por boca de Jordi Xuclá, y ERC, por la de Gabriel Rufián, en un debate en el que ambas partes disintieron en dos aspectos.

Para los primeros, la Guardia Civil no tiene por qué actuar siempre al dictado de los jueces, sino bajo su supervisión, y no procede que Zoido comparezca sobre un tema que está bajo secreto judicial. Los nacionalistas, Unidos Podemos y el PNV sostuvieron lo contrario.

Xuclá denunció que “es muy serio que la Guardia Civil haga algo que la Justicia no le ha encomendado” y que ese cuerpo nunca ha entrado en el Congreso de los Diputados ni en La Moncloa como sí hizo en el Parlament.

Rufián comentó que el delito a investigar era el intento de poner urnas, mientras que Mikel Legarda, desde el PNV, suscribió que los agentes se autoatribuyeron una condición de comisionados del juez que no tenían.

Por su parte, Xavier Domènech, desde Unidos Podemos, lamentó el “momento de confrontación” entre gobiernos en el que se busca acabar con los adversarios políticos y no se plantea el diálogo sino una lógica de victoria y derrota.

En el otro bando, Carlos Rojas (PP) afirmó que la Generalitat tenía que haber colaborado con la justicia para explorar lo revelado por Vidal y lamentó que los independentistas pidan comparecencias “para hacer teatro político” y “difuminar sus pulsiones antijurídicas” y luego impidieran la comparecencia de Vidal en el Parlamento de Cataluña.

Juan Carlos Campo (PSOE) apuntó que en el momento procesal actual no procede pedir que comparezca el ministro, pues él no influyó en las actuaciones de la Guardia Civil, y señaló que se llama a declarar a investigados para garantizar sus derechos, y que no se puede pretender “saber en sede parlamentaria lo que está bajo secreto judicial”.

Tanto el diputado popular como el socialista acusaron a ERC y el PdeCat de estar “presionados por la CUP" al hacer estas peticiones. Desde Cs, Juan Carlos Girauta (Cs) dijo que lo “miserable” no fueron los interrogatorios, sino las palabras de Vidal que los provocaron, porque muestran “el cariz que tendría un Estado catalán independiente”.

