CATALUÑA. CS QUIERE QUE EL CONGRESO PIDA CONDECORACIONES PARA POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES

Ciudadanos ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que emplaza al Gobierno a condecorar a los policías y guardias civiles participantes en la 'operación Copérnico' en Cataluña.

En la exposición de motivos, Ciudadanos recuerda que se trata de un dispositivo sin precedentes puesto en marcha en Cataluña por el Ministerio del Interior en el mes de septiembre ante el desafío secesionista. Su final estaba previsto para el 4 de octubre, pero a la vista de los

acontecimientos se fue prolongando hasta la actualidad.

El dispositivo ha implicado a miles de agentes que han sido objeto de "acosos, intimidaciones, rechazos, desalojos de los hoteles donde se encontraban hospedados, y un largo etcétera de situaciones de ostigamiento en las que, por cierto, estos agentes respondieron con una gran profesionalidad y buen hacer por encima de lo exigible ante situaciones de tanta tensión".

El partido subraya además que las condiciones en las que están trabajando no son "las más apropiadas en cuanto a alojamiento y manutención se refiere, teniendo en cuenta la gran tensión en la que se han visto inmersos durante el desarrollo de sus funciones", a lo que se suman "jornadas maratonianas sin descanso a raíz de la insostenibilidad de la situación, y la ausencia de permisos, vulnerando así la normativa laboral que regula la jornada laboral de estos agentes".

Considera que se trata de una "situación extrema sin precedentes" que la sociedad "ha reconocido y con la que se ha solidarizado" expresando su apoyo en las calles con el grito "no estáis solos".

Por ello, Ciudadanos quiere que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a reconocer la profesionalidad y buen hacer de esos agentes otorgando la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco a los agentes de la Benemérita, y la Cruz del Mérito Policial con Distintivo Blanco del Cuerpo Nacional de Policía a los integrantes de ese cuerpo que hayan formado parte de ese dispositivo.

