CATALUÑA. PDECAT, ERC Y PNV CONFIRMAN SU ASISTENCIA A LA ‘MESA DE PARTIDOS’ CONVOCADA POR UNIDOS PODEMOS

Google Plus

Los parlamentarios de ERC Joan Tardà y Gabriel Rufián, los del PDECat Jordi Xuclà y Carles Campuzano, el peneuvista Aitor Esteban y el diputado de Compromis Joan Baldoví confirmaron este martes su asistencia a la 'Mesa de partidos por la libertad, la fraternidad y la convivencia' convocada por Unidos Podemos parar buscar soluciones políticas ante la crisis en Cataluña.

Los partidos convocados por Unidos Podemos informaron a Servimedia de la presencia de estos diputados en la ‘mesa de partidos’ que Unidos Podemos anunció para este miércoles, a las 12.00 horas, en el Congreso de los Diputados.

Se trata de la segunda convocatoria después de que Unidos Podemos organizara en Zaragoza un encuentro para hablar, antes del referéndum independentista, de posibles soluciones políticas para Cataluña que, según defienden desde el partido morado, pasan por la celebración de un referéndum pactado y con garantías.

El partido de Pablo Iglesias informó este martes que esta ‘mesa de partidos’ actuará en dos direcciones. Por un lado, “asumir que hay que recorrer caminos constituyentes en Cataluña y en España”, y por otro buscar una mediación internacional ante el desafío independentista. Una opción esta última que, sin embargo, no respaldó hoy el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que dijo que “no deberían hacer falta observadores internacionales porque no somos un país que necesite tutela”.

Desde UGT y CCOO, invitados también a la cita de mañana, no han confirmado todavía su asistencia.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso