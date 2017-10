CATALUÑA. RIVERA CONFIRMA QUE SE HA PACTADO QUE LAS ELECCIONES SEAN EN ENERO, PERO QUE IBA A ANUNCIARLO RAJOY

- La fecha barajada es el 28 de enero. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, confirmó hoy en Oviedo que su partido, el PSOE y el Gobierno han pactado que sean en enero las elecciones catalanas tras aplicar el artículo 155 de la Constitución, aunque destacó que el acuerdo también contemplaba que lo anunciaría este sábado el presidente Mariano Rajoy.

Rivera se refirió así al hecho de que la dirigente socialista Carmen Calvo asegurara este viernes que los comicios catalanas tras la intervención en esta comunidad serán en enero. Posteriormente, la 'número cuatro' del PSOE matizó en que esa fecha es la que le gustaría a los socialistas para que la intervención fuese en un "plazo corto" y, por tanto, "en enero estarían muy bien unas elecciones "

A este respecto, el líder de Ciudadanos dijo que lo que podía “confirmar” es que él pactó este miércoles con Rajoy “que fueran las elecciones en enero”, al tiempo que añadió que “en teoría” lo que se acordó es que sería el presidente “quien lo anunciara mañana y no Calvo”, algo que dijo era lo “lógico”.

Se refería así a la comparecencia que está previsto que el presidente dé este sábado después de que el Consejo de Ministros apruebe aplicar el artículo 155 a Cataluña ante el desafío independentista planteado por el Gobierno que preside Carles Puigdemont.

“MENSAJE DE ESPERANZA”

Sobre que la fecha de los comicios sea en enero, Rivera se refirió a que para que se hubiera llamado a los catalanes a las urnas en un “plazo más corto”, el Ejecutivo central debería haber actuado antes, aunque dijo que “ahora es absurdo especular” sobre ello.

En todo caso, Rivera indicó que en su partido están “satisfechos” de que “PP y PSOE hayan rectificado” en cuanto a la conveniencia de aplicar el 155, al tiempo que destacó que era necesaria la unión de estos tres partidos constitucionalistas “para defender la democracia en Cataluña.

Al mismo tiempo, el líder de Ciudadanos lanzó un “mensaje de esperanza” a los catalanes no independentistas, puesto que está convencido de que pueden ser más en las urnas los ciudadanos de esta comunidad que quieren la “unión” y no la “separación” del resto de españoles".

Otras fuentes de la negociación reconocen que la fecha que se baraja para la convocatoria de elecciones en Cataluña es el 28 de enero, si bien, desde el Partido Popular insisten en que lo único que se ha pactado para la aplicación del 155 es que la convocatoria electoral “está en el final, pero no está vista la fecha” concreta.

