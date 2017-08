CATALUÑA. EL PSOE CONFÍA EN QUE EL REFERÉNDUM DEL 1 DE OCTUBRE NO SE CELEBRE

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, mostró este viernes su confianza en que el referéndum independentista previsto en Cataluña para el próximo 1 de octubre no llegue a producirse por ser “ilegal” y por carecer de las mínimas garantías democráticas.

Así se pronunció Ábalos, en una rueda de prensa en la sede del PSPV-PSOE en Valencia, en la que incidió en la importancia de la vía del diálogo para superar la crisis territorial abierta en Cataluña.

A su vez, mostró su confianza en que la consulta independentista no llegue a celebrarse por ser ilegal y por no contar con las mínimas garantías democráticas. También afirmó que los socialistas presentarán antes del 1 de octubre una serie de medidas para hacer frente al independentismo catalán.

Reivindicó la Declaración de Barcelona -conjunto de medidas propuestas por el PSOE y el PSC frente al soberanismo- y reclamó a los catalanes que no participen en el “simulacro” del 1 de octubre.

Respecto de los ataques al turismo realizados por colectivos próximos a la CUP, aseveró que en política hay un “límite instraspasable”: el recurso a la violencia.

