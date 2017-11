CATALUÑA. CONFEBASK NO TEME QUE EL INDEPENDENTISMO CATALÁN AFECTE ECONÓMICAMENTE A EUSKADI

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, afirmó este martes en Bilbao que los empresarios vascos no ven en el desafío catalán de independencia una amenaza económica para Euskadi. “Según las previsiones no creemos que nos vaya a afectar”, dijo pese a reconocer que “estamos en un escenario de incertidumbre” y solo en la medida que pudiera afectar al resto de España “también nos afectaría” en el País Vasco.

Tras su intervención en el 'Fórum europa, Tribuna Euskadi', organizado por Nueva Economía Fórum, Larrañaga reflexionó también sobre el hecho de que solo una de las empresas que han decidido trasladar su sede social a otras comunidades autónomas (AXA) lo haya hecho al País Vasco.

En este sentido, el presidente de Confebask respondió que “no se trata de que Euskadi carezca de atractivo diferencial para las empresas”, sino que pueden existir otras causas como implantaciones geográficas más cercanas, cuestiones de infraestructuras o cercanía con Madrid que influyan en su decisión. “Creo que Euskadi sí es un país atractivo, aunque la situación fiscal vasca no favorece” dijo.

Preguntado sobre una posible “contaminación política” del desafío independentista catalán al País Vasco, el presidente de Confebask respondió que precisamente “lo que ha caracterizado a Euskadi es la estabilidad, incluso llegando a ser motivo de envidia en cuanto a estabilidad institucional”.

El presidente de la Confederación Empresarial Vasca insistió en que el interés político del colectivo al que representa es “la estabilidad” y opinó que en Euskadi siempre se ha dado esta circunstancia derivada de “nuestra cultura del acuerdo”.

Finalmente, Larrañaga no quiso hacer un pronóstico sobre el hipotético caso de un escenario similar al de Cataluña en el País Vasco y la posible fuga de empresas. “No contemplo a corto plazo ese escenario” añadió.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso