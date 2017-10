CATALUÑA. LA CONSULTA DE PODEMOS PARA DECIDIR SI PODEM CONCURRE CON CATALUNYA EN COMÚ EMPEZARÁ ESTE MIÉRCOLES

Google Plus

La consulta entre las bases de Podemos que anunció este domingo la Ejecutiva del partido para decidir si Podem concurre con Catalunya En Comú a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre empezará este miércoles y finalizará el 7 de noviembre.

La consulta acabará el mismo día en el que finaliza el plazo para registrar las coaliciones que concurran conjuntamente en estos comicios.

Según informó hoy la Secretaría de Organización de Podemos, la formación morada “se juega mucho” en estas elecciones en Cataluña y “es fundamental que Podem esté a la altura”, después de que el secretario general de la filial catalana del partido, Albano Dante Fachin, haya abierto la puerta a no concurrir a estas elecciones al no reconocerlas o incluso hacerlo de la mano de formaciones independentistas.

Ante estas últimas declaraciones, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, invitó ayer a Fachin a irse del partido si se siente “más cómodo” en otras formaciones, como ERC o la CUP.

"¿Apoyas que Podem se presente a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña en coalición con Catalunya En Comú y las fuerzas políticas hermanas que no apoyamos ni la declaración de independencia ni la aplicación del artículo 155, con la palabra Podem en el nombre de la coalición y en la papeleta?", es la pregunta con la que Iglesias pretende encauzar el rumbo de su marca catalana.

