CATALUÑA. LA JUEZA DE REUS ORDENA DETENER A DOS CONCEJALES DE LA CUP POR EL ESCRACHE A POLICIAS Y GUARDIAS CIVILES

La juez de instrucción número 2 de Reus, que investiga un supuesto delito de odio por el acoso sufrido por las fuerzas de seguridad alojadas en el municipio, ha ordenado la detención de dos concejales de la CUP, Oriol Ciurana y Marta Llorens, para que comparezcan en el marco de esta causa tras ser citados dos veces y no se hayan presentado ni alegado razón alguna para su ausencia.



Por tanto, dadas las previsiones legales, la juez ordena que sean detenidos y trasladados al juzgado mañana, 28 de diciembre a las 9:00 horas. La detención tiene únicamente el efecto de que sean llevados ante la autoridad judicial como investigados.

Por otra parte, la juez acuerda citar para el día 29 a las 10:00 a la también miembro de la CUP Maria Assumpció Cuadrada como investigada. La primera vez que fue citada no se pudo llevar a cabo por falta de disponibilidad de su letrado. La siguiente no se presentó y ahora la juez la vuelve a citar.

Los Mossos d´Esquadra serán los encargados de formalizar el arresto de los dos ediles durante las próximas horas en el ayuntamiento y de ponerlos a disposición de la jueza. Se prevé que acudan acompañados por un grupo de vecinos que les dan apoyo.

La jueza les imputa un delito de incitación al odio contra la policía española. Les considera responsables de las concentraciones ciudadanas realizadas ante la comisaría de Reus y ante los hoteles donde se alojaban los policías desplegados por el Ministerio del Interior con motivo del 1-O.



