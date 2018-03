CATALUÑA. EL JUEZ LLARENA COMUNICARÁ EL AUTO DE PROCESAMIENTO A PUIGDEMONT Y LOS OTROS 27 INVESTIGADOS EN LA CAUSA DEL `PROCÉS´

Google Plus

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una providencia en la que cita para el proximo viernes, a las 10.30 horas, a todas las partes personadas en la causa que instruye en relación con el proceso secesionista en Cataluña, para notificarles el auto de procesamiento. Los abogados de Carles Puigdemont y de los otros 27 investigados tendrán que pasar por el alto tribunal para recoger el auto.



A la misma hora el magistrado cita a seis de los encausados (Carme Forcadell, Jordi Turull, Raul Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira) acompañados de letrado, "a fin de practicar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" sobre las medidas cautelares que les afectan y que podría endurecer ante la proximidad de juicio.

Por tanto, el magistrado cierra la instrucción de la causa al entender que tiene todos los datos para decidir el procesamiento y desvelará los delitos que les imputa y, por tanto, si son acusados de rebelión o de sedición. El mimo viernes les han convocado para celebrar la comparecencia del artículo 505, que podría suponer la aplicación de nuevas medidas cautelares ante la proximidad del juicio, incluyendo la prisión.

Esta revisión se hará en relación a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa, y la 'número dos' de ERC, Marta Rovira, y les coloca a un paso de ir a juicio. Todos ellos están en la actualidad en libertad con fianzas que van desde los 60.000 euros de Rovira, hasta los 150.000 que tuvo que consignar Forcadell. Los exconsejeros quedaron en libertad con fianza de 100.000 euros.

Ese auto, podría también recoger la inhabilitación para ejercer cargos públicos de algunos de los investigados, aunque no sería efectiva hasta que el procesamiento no fuera firme, es decir, hasta que la Sala no se pronuncie sobre los recursos que, sin duda, se presentarán en contra de la decisión del magistrado y siempre que los afectados se encuentren en prisión.

En cualquier caso, la posible inhabilitación sería una nueva dificultad para que el Parlamento catalán puedan abordar la convocatoria y celebración de una sesión de investidura en la que Jordi Turull podría ser el nuevo candidato del bloque independentista.

Hasta ahora las decisiones que ha ido tomando el juez y sus autos indican que buscaba evidencias de la existencia de un delito de rebelión, en el que es decisiva la existencia de violencia. Los que considera cabecillas del `procés´ se encuentran todavía en prisión. Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; el expresidente de ANC, Jordi Sánchez; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el exconsejero de Interior Joaquim Forn.

Una vez comunicado el auto de procesamiento, el magistrado deberá decidir qué hacer en relación a los investigados que se encuentran huidos en el extranjero, contra los que probablemente reactivará la euroorden en el caso de Puigdemont y de los exconsejeros y cursará orden de detención internacional para a la exportavoz de la CUP Anna Gabriel, que se encuentra en Suiza, fuera de territorio comunitario.



